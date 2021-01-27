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رياضة

أحمد سامي يكشف أسباب تألق مصطفي فتحي مع سموحة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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محمد سمير
قال أحمد سامي، المدير الفني لسموحة: إن فريقه يقدم مستويات جيدة، في الدوري المصري الممتاز، رغم "عدم التوفيق" الذي يواجهه.

وتابع سامي، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "هناك عناصر بالفريق سيكون لها شأن عظيم، مثل أحمد حمدي عبد القادر (المعار من الأهلي)، فهو يمتلك إمكانيات فنية كبيرة".

وأضاف: "مصطفى فتحي كان يمتلك عروضا، بمقابل مادي أكبر من سموحة، لكني تحدثت معه، وأقنعته بالانتقال لنا، وهو لاعب كبير وموهوب، ويصنع الفارق في المباريات".

وواصل: "الفارق بين مصطفى فتحي في سموحة والزمالك، هو أننا لا نكلفه بواجبات دفاعية، حتى يضع كل مجهوده في الشق الأمامي".

واختتم: "الدوري صعب ويحتاج لنفس طويل، وأكثر مباراة تعرضنا فيها للظلم، كانت أمام بيراميدز، حيث كان لنا هدف صحيح".
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