شاهد محمد رمضان من أحدث ظهور على إنستجرام

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.









وظهر محمد رمضان فى الصورة بإطلالة عصرية مرتديا نظارة شمسية مختلفة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه و علقوا كالتالى:





-باشا

-وحشتنا يا نجم





يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني 2021.



