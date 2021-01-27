لسبب غريب .. عروس تستغيث بوالدتها يوم الصباحية

بعد مرور اليوم بسلام و مغادرة الفتاة منزل والدتها إلى عش الزوجية الخاص بها، بعد قصة حب استمرت لمدة 5 سنوات، تلقت والدة عروس هاتفا من ابنتها في أول أيام الزفاف تخبرها فيه بشئ غريب للغاية .





وفقا لصحيفة" ميرور" البريطانية، فإن إحدى الأمهات البالغة من العمر 50 عاما، روت أكثر موقف كوميدي تعرضت له في حياتها بعد زواج ابنتها واتصالها بها في أول أيام الزواج لتأخذ نصيحتها في أمر ما .





قالت العروس البالغة من العمر 28 عامًا، لوالدتها في أول أيام زواجها إن العريس نام اكثر من 20 ساعة متواصلة عقب عودتهم من حفل الزفاف وأنها تشعر بالملل الشديد في المنزل .





أوضحت والدة العروس أنها لم تتمالك أعصابها من الضحك أثناء سرد العروس مشكلتها، وأشارت إلى ان ابنتها لم تكتف بإثارة الضوضاء ليستيقظ الزوج النائم بل أيضا افتعلت مشكلة معه لتكون سبباً في أن تعود لمنزل والدتها بسبب شعورها بالملل .





