ربح في 6 شهور.. ننشر أهم النصائح للمقبلين على مشروع تربية النحل

أكد المهندس فتحى البحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب، أن مشروع تربية النحل مربح جدا للشباب وأهم مايميزه أن رأس المال يعود إلي مالك المشروع خلال 6 شهور بشرط التدريب الجيد للشباب.





وقدم "البحيرى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، عدة نصائح للشباب المقبلة على مشروع تربية النحل وهى أنه يقرأ ، ويذاكر أولا عن المشروع ثم التدريب ، وأخيرا البدء فى المشروع.





ونوه "رئيس اتحاد النحالين العرب" إلي أن الاتحاد يوفر مركز لتدريب الشباب لإتقان المهنة بإحترافية حتى يتجنب الخسارة.





وأردف أن وزارة الزراعة أعلنت بأنه لابد من إصدار تراخيص لأماكن تربية النحل ، كما أصدرت بعض الشروط الواجب توافرها والتى من أهمها:





- أن يبعد المنحل عن أماكن السكن بـ15 مترا على الأقل.





- أن يكون مكان تربية النحل بعيدا عن المصارف والترع الملوثة.





- أن يبعد المنحل عن الطرق السريعة والسكك الحديدية.





- لابد أن يكون المنحل قريبا من الزراعات المزهرة حتى يستطيع التكاثر على الزهور وإنتاج العسل.

وفى ذات السياق، قال الدكتور محمود عمر، أستاذ تربية النحل بوزارة الزراعة فى تصريحات لــ "صدى البلد" ، إنه يجب اختيار مكان جيد لتربية النحل تتوافر فيه الشروط التالية:





- أن يتم تظليل المنحل بمظلات سواء من الحديد أو الخشب أو البناء.





- أن يتم اختيار مكان بعيد عن عوادم السيارات ومناطق آهلة بالسكان.





- أن يسهل الوصول إلي مكان تربية النحل بحيث يسهل نقل النحل ، والخلايا إذا لزم الأمر.





- أن يحتوى مكان خلية النحل على مياه نقية ، مع محاوطة المنحل بزعف النخيل.



