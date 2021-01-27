ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ربح في 6 شهور.. ننشر أهم النصائح للمقبلين على مشروع تربية النحل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:04 م
عسل النحل
عسل النحل
Advertisements
شيماء مجدي
أكد المهندس فتحى البحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب، أن مشروع تربية النحل مربح جدا للشباب وأهم مايميزه أن رأس المال يعود إلي مالك المشروع خلال 6 شهور بشرط التدريب الجيد للشباب. 

وقدم "البحيرى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، عدة نصائح للشباب المقبلة على مشروع تربية النحل وهى أنه يقرأ ، ويذاكر أولا عن المشروع ثم التدريب ، وأخيرا البدء فى المشروع. 

ونوه "رئيس اتحاد النحالين العرب" إلي أن الاتحاد يوفر مركز لتدريب الشباب لإتقان المهنة بإحترافية حتى يتجنب الخسارة.

وأردف أن وزارة الزراعة أعلنت بأنه لابد من إصدار تراخيص لأماكن تربية النحل ، كما أصدرت بعض الشروط الواجب توافرها والتى من أهمها: 

- أن يبعد المنحل عن أماكن السكن بـ15 مترا على الأقل. 

- أن يكون مكان تربية النحل بعيدا عن المصارف والترع الملوثة. 

- أن يبعد المنحل عن الطرق السريعة والسكك الحديدية.

- لابد أن يكون المنحل قريبا من الزراعات المزهرة حتى يستطيع التكاثر على الزهور وإنتاج العسل. 
   
وفى ذات السياق، قال الدكتور محمود عمر، أستاذ تربية النحل بوزارة الزراعة فى تصريحات لــ "صدى البلد" ، إنه يجب اختيار مكان جيد لتربية النحل تتوافر فيه الشروط التالية: 

- أن يتم تظليل المنحل بمظلات سواء من الحديد أو الخشب أو البناء. 

- أن يتم اختيار مكان بعيد عن عوادم السيارات ومناطق آهلة بالسكان. 

- أن يسهل الوصول إلي مكان تربية النحل بحيث يسهل نقل النحل ، والخلايا إذا لزم الأمر. 

- أن يحتوى مكان خلية النحل على مياه نقية ، مع محاوطة المنحل بزعف النخيل. 

- أن تتم مساواة أراضي المنحل ، وأن يقترب من مصادر رحيق النحل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق مهرجان العسل المصري بمشاركة 100 شركة مصرية بهدف الترويج لصناعة عسل النحل

الزراعة: مهرجان العسل المصري يشهد إقبالا جماهيرا

أصغر منتج لعسل النحل.. شاب يؤسس مشروع تربية النحل في الـ16 من عمره.. فيديو

دورة تدريبية حول كيفية إنشاء منحل كمشروع إنتاجى صغير

خطوة بخطوة وبالتفاصيل.. إزاي أعمل دراسة جدوى لمشروعي وأكسب منه كتير

مصر تنتج 15 ألف طن من عسل النحل سنويا

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

مفاجأة.. باسم مرسي وحسام حسن ومدافع الاتحاد يقتربون من الزمالك

قائمة الزمالك لـ مباراة مصر المقاصة غدا

صورها عارية لابتزازها.. ربة منزل تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها جنسيا

متهم بالتحرش بـ فنانين.. حبس طبيب شهير في الجيزة

في هيئة عمال نظافة.. زوجان ثريان يدبران خدعة للحصول على جرعة لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول