إلكترونيا أم ورقيا.. التعليم العالي يكشف طريقة امتحانات نصف العام للجامعات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن كيفية إجراء امتحانات الجامعات خلال العام الحالي وتحديدًا امتحانات نصف العام المقررة ٢٠ فبراير المقبل.





وأكد "عبد الغفار"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأربعاء، أن التعليم هذا العام "هجين"، جزء بحضور الطلاب، وآخر عبر المنصات، مستدركًا أنه من المنطقي أن يكون التقييم على نفس الآلية والأداء.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن إجراء الامتحان إلكترونيًا أو ورقيًا لن يفرق مع الطالب في المذاكرة، متابعا أن ما يمكن أن يتم خلال المنصات سيتم وما يستلزم الحضور سيتم بالحضور، ولكن بتوفير شروط البيئة الصحية الآمنة.





وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنه توزيع جداول امتحانات نصف العام سيتم في الأسبوع الأول من فبراير، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة هي التعلم في بيئة صحية آمنة والأصل الحرص على استكمال العام الدراسي، وخلاف ذلك هو الاستثناء.





ونفى المتحدث، وجود أي استثناء إلا في حال العجز عن استكمال التعليم وإجراء الامتحان في بيئة صحية آمنة.