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حوادث

ضبط 7 قضايا تهريب عبر منافذ الجمهورية

الخميس 28/يناير/2021 - 06:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 37 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 248 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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