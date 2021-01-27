الأنفاق: بدء تشغيل خط العتبة الكيت كات نهاية 2021

قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الثالث للمترو مهم للغاية، موضحًا أن هناك خطة لـ تنفيذ 5 خطوط مترو.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الخط الثالث هو من سيقوم بربط الخطوم جميعها ببعض، ولذلك يعتبر مهما للغاية وأنه يربط كل شبكات القاهرة الكبري بجميع التجمعات فى الشرق و الغرب.





وأشار إلى أن المرحلة الثالثة لمترو الإنفاق تشمل 15 محطة، وأن مونوريل 6 أكتوبر سينتهى فى 2023 سيربط من الخط الثالث مع وادي النيل، وكشف أن مونوريل 6 أكتوربر و القاهرة سيتكلف 55 مليار جنيه.





وتابع " انتهاء تنفيذ الخط الثالث للمترو يكون قد تحقق ربط إقليم القاهرة الكبري بالمدن الجديدة، وأن المواطنين سيبدأون فى استخدام خط العتبة الكيت كات نهاية العام الجاري.



