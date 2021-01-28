حملات مكثفة لضبط الأسعار بالأسواق وانتظام عمل المخابز في سيناء

أكد علاء الدين سمري مرعي مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، انه يجري تنفيذ حملات دورية على الاسواق كافة، لضمان عدم استغلال التجار ، كما تم تكثيف جهود الرقابة على الأسواق، والمخابز لضبط التجار المخالفين، والتعامل بحزم مع من يثبت تلاعبه ، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين.







وقال ، ان الحملات الرقابية على الاسواق مستمرة على مدار اليوم بالتنسيق مع ادارة العريش و مباحث التموين بالمحافظة، وذلك من اجل إضافة الاسعار و والتأكيد على عدم استغلال المستهلك.. حيث تم تحرير 132 محضرا خلال شهر منهم 100 محضر شهاده صحيه و29 محضر عدم إعلان اسعار ، واثنين عدم صلاحيه ، واضاف ان الحملات مستمرة.

وأوضح، أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي من دون أي زيادة، الي جانب توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لأكثر من 3 اشهر ، فضلًا عن توفير كميات من السلع الغذائية كافة ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .





وقال سمري ،إن الحالة التموينية والأسواق على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات أو أزمات.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يجرى الانتهاء من صرف السلع التابعة للبطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها عن شهر يناير الجاري2021م. ، وأضاف أن احتياطي السلع الحرة والحصة التموينية يكفي نحو شهرين قادمين أو أكثر بخلاف الحصص التي تصل إلى المحافظة بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الضرورية.





وتابع سمري ،أن جميع السلع الأخرى من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة وغيرها من احتياجات المواطنين متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات وفروع الجمعيات الاستهلاكية، وفي متناول الجميع.. مؤكدا ، أن هناك حملات لضبط الأسعار في الأسواق وتيسير الحصول عليها خاصة اللحوم والدواجن والأسماك.





قال مدير عام التموين ، ان رصيدا من الدقيق يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق، علاوة على مخزون استراتيجي من السلع المختلفة بما يكفي المحافظة لمدة طويلة، وذلك بخلاف ما يتم تعويضه منها بانتظام لمواجهة أي نقص أو استهلاك،وأنه المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشكلات في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة.





ولفت ، الي ان حصص الوقود والغاز تصل بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين منها، مشيرا إلى استمرار الحملات التموينية والمشتركة على مختلف الأسواق والمحال التجارية والمخازن بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية والصحية لمراقبة السلع والأسواق للتأكد من صلاحيتها ومحاربة جشع التجار ورفع الأسعار.

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