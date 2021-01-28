ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد هندسة القاهرة: إعداد جداول مبدئية للامتحانات.. وإجراؤها حضوريا

الخميس 28/يناير/2021 - 12:48 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه تم إعداد جداول مبدئية لامتحانات الفصل الدراسي الاول ، وفقا للخطة الموضوعة من مجلس الجامعة ، وبتوجيهات المجلس الاعلى للجامعات .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات بدءا من يوم 20 من شهر فبراير القادم وفقا لهذا الجدول ، مضيفا أن هذه الجداول ليست الرسمية أو النهائية ، كما أنه سيتم إجراء الامتحانات حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة .

وأشار "عبد الفتاح" إلى أن الكلية تقوم بعمل التعقيمات بصفة دائمة ومسنمرة ، والتشديد على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتم ودخولهم من بوابات التعقيم الالكتروني . 

كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للجان الموجودة بالكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بينهم ، ووجود لجنة طبية بالكلية تحسبا لأي ظروف صحية طارئة ، حيث تم تزويد الكلية بعيادة طبية إضافية .

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه لا يوجد برامج جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني وأنه تم تأجيل كافة مجالات التعاون مع العديد من الجهات والجامعات الأخرى ، في هذه الفترة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها وأنه سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة مع العديد من الجهات الأخرى ، ولكن بعد تحسن الظروف الصحية .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"إلكترونية" ورفع درجة التشديد على الإجراءات الاحترازية وعقوبات لـ المخالفين .. كيف تجرى امتحانات الميدتيرم في جامعة القاهرة

إلكترونية أم أبحاث؟ ومواعيد وطرق إجرائها.. خبراء التعليم يحسمون الجدل حول امتحانات الفصل الدراسي الأول

عميدة إعلام القاهرة: نستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول ودورات تدريبية للتعامل مع المنصات الإلكترونية

دار علوم القاهرة: إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا لقرارات مجلس الجامعة

محمود علم الدين : جار إعداد جداول الامتحانات وإجراؤها يناير المقبل

لطلاب جامعة القاهرة .. كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد انطلاقها بالكليات

ترشيحاتنا

مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والقنوات الناقلة

خاص .. أول تعليق من وزير الرياضة على قرار الفيفا بالتمديد للجنة الثلاثية باتحاد الكرة لنهاية يوليو

تفوق الفارس الأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟