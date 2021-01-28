عميد هندسة القاهرة: إعداد جداول مبدئية للامتحانات.. وإجراؤها حضوريا

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه تم إعداد جداول مبدئية لامتحانات الفصل الدراسي الاول ، وفقا للخطة الموضوعة من مجلس الجامعة ، وبتوجيهات المجلس الاعلى للجامعات .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات بدءا من يوم 20 من شهر فبراير القادم وفقا لهذا الجدول ، مضيفا أن هذه الجداول ليست الرسمية أو النهائية ، كما أنه سيتم إجراء الامتحانات حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة .





وأشار "عبد الفتاح" إلى أن الكلية تقوم بعمل التعقيمات بصفة دائمة ومسنمرة ، والتشديد على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتم ودخولهم من بوابات التعقيم الالكتروني .





كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للجان الموجودة بالكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بينهم ، ووجود لجنة طبية بالكلية تحسبا لأي ظروف صحية طارئة ، حيث تم تزويد الكلية بعيادة طبية إضافية .





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وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه لا يوجد برامج جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني وأنه تم تأجيل كافة مجالات التعاون مع العديد من الجهات والجامعات الأخرى ، في هذه الفترة بسبب الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها وأنه سيتم مناقشة العديد من سبل التعاون في برامج وتخصصات جديدة مع العديد من الجهات الأخرى ، ولكن بعد تحسن الظروف الصحية .