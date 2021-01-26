خطاب عاجل من التعليم للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2021

أصدرت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة بشأن الاستعدادات والتجهيزات التي يجريها التعليم الفني لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021





حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر اتاحة التطبيق الالكتروني الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية 2021 بتسجيل الاستمارة الالكترونية للعام 2020/2021 تمهيدا لتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية ، وذلك من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg





وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لابد أولا ان يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة ، علما بأن التسجيل الالكتروني بداية من هذا العام سوف يتم بإستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب ، والذي يمكنه الحصول عليه خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الالكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية





وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية ، بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو التنبيه على كافة مدارس التعليم الفني ، بسرعة قيام الطلاب بتسجيل الاستمارة الالكترونية مع توفير كافة وسائل الدعم اللازم لهم .





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كما تم التأكيد على ضرورة أن يقوم كل طالب بتسجيل الاستمارة بنفسه ، وذلك بعد مراجعة بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها ، كما يتم التنبيه على الطالب بتسليم الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضء على أن يقوم الاستديو بطابعة اسم الطالب رباعيا على الشريط الابيض اسفل اطار الصورة





وفي حال وجود أي اخطاء في البيانات يتم التواصل فورا مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل فورا ، او التقدم بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى على الرابط التالي moe-complains.emis.eg



