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تعليم

التعليم: نخطط لتوزيع أجهزة تابلت ولاب توب على الطلاب من 4 ابتدائي لـ 3 اعدادي

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:51 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أنه من أبرز الخطط التي ستنفذها خلال الخمس سنوات القادمة ، هي خطة التوسع في توزيع الاجهزة مثل ( التابلت والمحمول واللاب توب ) لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي

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‏وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تخطط أيضا لــ إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول،  وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تخطط  خلال الخمس سنوات القادمة كذلك ، لــ إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب ، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن .


وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بتوريد عدد 26 ألف شاشة تفاعلية بنهاية ديسمبر 2018 للصف الاول الثانوي، إلى جانب الانتهاء من توصيل 2530 مدرسة بشبكات فايبر وغيرها من التوصيلات الداخلية بفصول الصف الاول الثانوي ، وربط منظومة المناهج ببنك المعرفة المصري ، وتطبيق منظومة الامتحانات الالكترونية بنام الكتاب المفتوح ، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الالكتروني للتصحيح والاختبار 

كما قامت وزارة التربية والتعليم توفير 2.080.000 تابلت للطلاب والمعلمين بصفوف المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة .
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