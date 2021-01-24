كروت ذكية ومشروع هوية رقمية.. مفاجآت سارة من التعليم خلال الـ 5 سنوات القادمة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخطة المستقبلية المقرر أن تنفيذها وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادمة
حيث قال وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي على انه اليوم انه سيتم العمل على صقل وجدان الطالب وفقا ميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية و تنمية معارف الطلاب و مهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم
كما أكد التقرير الرسمي الذي كشف عنه وزير التعليم منذ قليل ، انه سيتم إقامة الأولمبياد القومي والإفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة وذلك على غرار المسابقات العالمية للمهارات ، وذلك على جميع الطلاب المصريين بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية بالداخل ، وأبنائنا الوافدين من الدول العربية والأفريقية ، وأبنائنا من المدارس المصرية في الخارج ، و البعثات التعليمية في السودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية
كما أكد تقرير وزير التعليم انه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/ 2025
وأكد تقرير وزير التعليم انه سيتم تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفني والمهني تحت اسم إتقان بعد إقرار مجلس النواب لقانونها
وأكد تقرير وزير التعليم انه سيتم تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفني والمهني تحت اسم إتقان بعد إقرار مجلس النواب لقانونها
وأكره تقرير التعليم انه سيتم إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية الأخرى الداعمة لتعليم الفني لإعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة (اتقان)
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تشغيل أكاديمية لي معلمي التعليم الفني ، و سيتم إنشاء وتشغيل عدد خمس فروع لها في مراكز التميز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني
كما أكد التقرير انه سيتم التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الاقل سنويا
كما أشار التقرير إلى أنه نظرا لنجاح مبادرات ادخال التأسيس العسكري في مدارس التعليم الفني ، و أثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتماءهم للوطن سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل البالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدراسي 2021 / 2022
كما تستهدف الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الوصول إلى 60,000 دارس سنويا اعتبارا من 2021/2022
كما تخطط وزارة التربية والتعليم لتعديل مواد التعليم الفني في قانون التعليم الحالي بحيث يتم إدخال الامور المستهدفه مثل منهجية الجدارات والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، و تغيير اسلوب التقييم وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية والمساهمة في إنشاء مجالس مهارات قطاعية
وتخطط وزارة التربية والتعليم أيضا لزيادة عدد مدارس التعليم الفني ، بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا ، إلى جانب التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة لطلاب التعليم الفني ، لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب ، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن ، والتوسع في توزيع الاجهزة مثل ( التابلت والمحمول واللاب توب ) لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي
كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة