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تعليم

كروت ذكية ومشروع هوية رقمية.. مفاجآت سارة من التعليم خلال الـ 5 سنوات القادمة

الأحد 24/يناير/2021 - 05:10 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
‏كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخطة المستقبلية المقرر أن تنفيذها وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادمة

‏حيث قال وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي على انه اليوم انه سيتم العمل على صقل وجدان ‏الطالب وفقا ميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية و تنمية معارف الطلاب و مهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم


‏كما أكد التقرير الرسمي الذي كشف عنه وزير التعليم منذ قليل ، انه سيتم إقامة الأولمبياد القومي والإفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة وذلك على غرار المسابقات العالمية للمهارات ‏، وذلك على جميع الطلاب المصريين بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية بالداخل ، وأبنائنا الوافدين من الدول العربية والأفريقية ، وأبنائنا من المدارس المصرية في الخارج ، و البعثات التعليمية في السودان والصومال بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية

‏كما أكد تقرير وزير التعليم ‏انه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/ 2025


‏وأكد تقرير وزير التعليم انه سيتم تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفني والمهني تحت اسم إتقان بعد إقرار مجلس النواب لقانونها

‏وأكد تقرير وزير التعليم انه سيتم تشغيل الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التقني والفني والمهني تحت اسم إتقان بعد إقرار مجلس النواب لقانونها

‏وأكره تقرير التعليم انه سيتم إنشاء وتشغيل مركز لتعزيز ضمان الجودة في مدارس التعليم الفني داخل الوزارة بالتعاون مع الجانب الألماني والجهات الدولية ‏الأخرى الداعمة لتعليم الفني لإعداد المدارس للتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة الجديدة (اتقان)

‏وأشار التقرير إلى أنه سيتم تشغيل أكاديمية لي معلمي التعليم الفني ، و سيتم إنشاء وتشغيل عدد خمس فروع لها في مراكز التميز التميز التي ستنشأ بالمحافظات بالتعاون مع الجانب الألماني

‏كما أكد التقرير ‏انه سيتم التوسع في إنشاء المزيد من ‏مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الاقل سنويا

‏‏كما أشار التقرير إلى أنه نظرا لنجاح مبادرات ادخال التأسيس العسكري في مدارس التعليم الفني ، و أثرها في انتظام الطلاب في الحضور وارتفاع درجة انضباطهم وانتماءهم للوطن ‏سيتم التوسع في تطبيقها بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل البالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدراسي 2021 / 2022

‏كما تستهدف الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الوصول إلى 60,000 دارس سنويا  اعتبارا من 2021/2022

‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم  ‏لتعديل مواد التعليم الفني في قانون التعليم الحالي بحيث يتم إدخال الامور المستهدفه مثل منهجية الجدارات ‏والتعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، و تغيير اسلوب التقييم وكذلك تعديل المادة 15 من قانون الاستثمار الحالي الصادر عام 2017 لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية والمساهمة في إنشاء مجالس مهارات قطاعية

‏وتخطط وزارة التربية والتعليم أيضا لزيادة ‏عدد مدارس التعليم الفني  ، بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا ، إلى جانب التوسع في عملية الرقمنة عن طريق استحداث منصة تعليمية خاصة لطلاب التعليم الفني ، لتوفير محتوى تعليمي احترافي يخدم البرامج الدراسية المختلفة وهو ما يساعد على التحول نحو التعليم المدمج

‏وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب ، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن ، والتوسع في توزيع الاجهزة مثل ( التابلت والمحمول واللاب توب ) لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي

‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول،  وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة
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