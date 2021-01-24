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تعليم

وزير التعليم: محو أمية أكثر من 3 ملايين مواطن في الخمس سنوات الأخيرة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:38 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
‏أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الدولة المصرية حققت انجازات ملحوظة  في ملف محو الأمية وتعليم الكبار خلال الخمس سنوات الاخيرة .


حيث أوضح وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي أعلنه منذ قليل ، أن إجمالي عدد من تم محو أميتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 3,196,828 .

وقال تقرير وزارة التربية والتعليم : بلغت عدد فصول محو الأمية 115,760، كما بلغ عدد معلمي محو الامية 104.021 .

‏‏واشار تقرير وزارة التربية والتعليم إلى إشادة التقرير العالمي الرابع لتعليم وتعلم الكبار بتجربة مصر في محو الأمية الصادر عن اليونسكو عام  2020

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كما أكدت وزارة التربية والتعليم ‏على اشادة معهد التعلم مدى الحياة بألمانيا بتجربة مصر في تعليم الكبار في مواجهة جائحة كورونا عام 2020 ، مشيرةً إلى أنه تم إعداد منهج ‏ ‏تعليم كبار لذوي الإعاقة العقلية البسيطة فئة القابلية للتعلم تحت عنوان "نتعلم لنكون" .
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