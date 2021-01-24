وزير التعليم: محو أمية أكثر من 3 ملايين مواطن في الخمس سنوات الأخيرة

‏أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الدولة المصرية حققت انجازات ملحوظة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار خلال الخمس سنوات الاخيرة .









حيث أوضح وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي أعلنه منذ قليل ، أن إجمالي عدد من تم محو أميتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 3,196,828 .





وقال تقرير وزارة التربية والتعليم : بلغت عدد فصول محو الأمية 115,760، كما بلغ عدد معلمي محو الامية 104.021 .





‏‏واشار تقرير وزارة التربية والتعليم إلى إشادة التقرير العالمي الرابع لتعليم وتعلم الكبار بتجربة مصر في محو الأمية الصادر عن اليونسكو عام 2020





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