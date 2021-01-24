في اليوم العالمي للتعليم .. طارق شوقي : بدأنا التطوير.. ونعمل على إيجاد حلول للمشكلات المتراكمة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا تقدم خلاله بالتهنئة لمنظومة التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي .





وقال وزير التربية والتعليم في بيانه : لعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة ، من أجل إعداد جيل من الشباب المصري يتعلم ويفكر ويبتكر.





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وأضاف الوزير : تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه منذ عام ٢٠١٨ ووصل الآن إلى الصف الثالث الابتدائي في جميع مدارس الجمهورية.





وأشار إلى أن الدولة استثمرت في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام ٢٠١٨ أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر.





وقال : نعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.



