التعليم: تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بجنوب السودان.. قريبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال عام 2020 / 2021 لاستلام مدارسنا المصرية في دولة جنوب السودان ، مشيرةً إلى أنه خلال الاشهر القادمة سيتم تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بولاية واو بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة









وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الجهود التي تم بذلها خلال الخمس سنوات الأخيرة ، للتوسع في التواجد المصري بالقارة الأفريقية وتنمية العلاقات الثقافية الخارجية تنفيذا للتوجهات السياسية





‏حيث قالت وزارة التربية والتعليم انه تم عودة البعثة التعليمية المصرية بالصومال اعتبارا من العام الدراسي 2016 / 2017 ، كما تم تلبية احتياجات دولة توجو بإعارة عدد من المعلمين لتخصص اللغة العربية





‏كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال عام 2020 / 2021 لاستلام مدارسنا المصرية في دولة جنوب السودان





واعلنت وزارة التربية والتعليم ، انه خلال الاشهر القادمة سيتم تشغيل أول مدرسة مصرية للتعليم الفني بولاية واو بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة

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‏كما كشفت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق طلب دولة ارجواي ‏بشأن إعارة معلمين لتعليم اللغة العربية و توفير المناهج الخاصة بذلك





‏وأعلنت وزارة التربية والتعليم و البعثات التعليمية المصرية بدول إفريقيا والدول الناطقة بغير العربية من المعلمين مشيرا إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون تعليمي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصومال الدولية كما تم توقيع برامج تنفيذية بين مصر و ( ‏اليمن و الصين و ‏تونس والسعودية ورومانيا وسلطنة عمان والكويت والأردن والسودان)





‏وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه تم توقيع اتفاق بين مصر وجنوب السودان ومذكرات تفاهم بين مصر وحكومة دولة الجابون ، الى جانب إلحاق الطلاب الوافدين في المدارس المصرية بكافة انحاء الجمهورية



