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رياضة

الزمالك يعلن اقتراب عودة باسم مرسى

الخميس 28/يناير/2021 - 01:03 م
باسم مرسى
باسم مرسى
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منتصر الرفاعي
أعلن عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن اقتراب باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى من العودة لصفوف ناديه الزمالك مرة اخرى قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وقال عصام سالم فى تصريحات اذاعية اليوم : باتشيكو يرحب بعودة باسم مرسى لتعويض غياب مصطفى محمد الذى اقترب من الإحتراف فى نادي جالاطه سراى التركى .

وشدد على أن رغبة باسم مرسى وعشقه للزمالك وسابق علاقته بالتدريب تحت أيدى باتشيكو يسهل من عودته للزمالك.

ونجح باسم مرسى فى تسجيل 20 هدفا بقميص الإنتاج الحربى بجانب تسجيله 50 هدفا بقميص الزمالك فى الفترة من موسم 2014-2015 الى موسم 2017-2018 .

كما كشف عصام سالم على أن الزمالك بصدد ابرام صفقة تبادلية مع سموحة يحصل بمقتضاها على خدمات حسام حسن هداف الفريق السكندريى مقابل رحيل عمر السعيد لسموحة.
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