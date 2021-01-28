تكريم سائق ومسعف لرد 392 ألف جنيه لمصاب بالغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بحضور الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية، بتكريم اثنين من العاملين بهيئة إسعاف الغربية، وهما مساعد أخصائي بكير بلتاجي أبو المكارم فودة والسائق محمد عبد المجيد أحمد عبد المجيد.





وذلك لعثورهما على شنطة أثناء إسعاف أحد المصابين في حادث على الطريق السريع بمدخل سبرباي، وبها مبلغ مالي يقدر بـ ٣٩٢٠٠٠ جنيه مصري وتسليمها إلى قسم ثان طنطا في محضر رسمي عقب الانتهاء من إيصال المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.







