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محافظات

تكريم سائق ومسعف لرد 392 ألف جنيه لمصاب بالغربية

الخميس 28/يناير/2021 - 05:33 م
تكريم سائق ومسعف
تكريم سائق ومسعف لرد 392 ألف جنيه لمصاب بالغربية
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  مساء اليوم بحضور الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية، بتكريم اثنين من العاملين بهيئة إسعاف الغربية، وهما مساعد أخصائي بكير بلتاجي أبو المكارم فودة والسائق محمد عبد المجيد أحمد عبد المجيد.

وذلك لعثورهما على شنطة أثناء إسعاف أحد المصابين في حادث على الطريق السريع بمدخل سبرباي، وبها مبلغ مالي يقدر بـ ٣٩٢٠٠٠ جنيه مصري وتسليمها إلى قسم ثان طنطا في محضر رسمي عقب الانتهاء من إيصال المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.


وقدم محافظ الغربية الشكر للمسعفين على أمانتهما، وأكد أنهما مثال يحتذى به لجميع العاملين، معربًا عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في الأمانة والشهامة، وأن تلك النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري بصفة عامة ولأهالي محافظة الغربية بصفة خاصة، فهم أهل الأمانة والكرم والإخلاص والطيبة.
تكريم سائق ومسعف لرد 392 ألف جنيه لمصاب بالغربية
تكريم سائق ومسعف لرد 392 ألف جنيه لمصاب بالغربية
تكريم سائق ومسعف لرد 392 ألف جنيه لمصاب بالغربية
تكريم سائق ومسعف لرد 392 ألف جنيه لمصاب بالغربية
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