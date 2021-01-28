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فن

سمية الخشاب تكشف عن هويتها في الحلقة الثامنة من The Masked Singer- إنت مين؟

الخميس 28/يناير/2021 - 06:51 م
صدى البلد
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محمد نبيـل


تستمر الإطلالات الاستعراضية المميزة للمشاهير أسبوعيًا، ويكشف واحد منهم عن هويته مع نهاية كل حلقة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر". 


وفي الحلقة الثامنة، باتت التحليلات تعطي صورة أكثر وضوحًا عن هوية المشاهير إثر تقديمهم لوحاتهم على المسرح ضمن مرحلة صد الهجوم مع اقتراب البرنامج على انتهائه، وذلك أمام لجنة المحققين المؤلفة من النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي، علمًا أن خولي لم يتمكن من التواجد في الحلقة لارتباطه بتصوير عمل درامي منعه من الحضور. وقدمت الحلقة دليلًا إضافيًا من خلال عرض شيء يخص كلا من المشاهير بعد تقديمه لوصلته.  


وتنافس في هذه الحلقة على المسرح كل من الطاووس، كوبرا، شيتا، شهرزاد، والذئب. وفي نهايتها كشفت النجمة سمية الخشاب عن هويتها، هي التي كانت متخفية بثوب شهرزاد، إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين. وقد تمكن مهند الحمدي من معرفة هوية شهرزاد قبل رفعها القناع والكشف عن شخصيتها. 


وعلّقت الخشاب بالقول إن "البرنامج رائع ويتم تقديمه على أعلى مستوى، بفكرة جديدة ومختلفة عن السائد". وشرحت بعدها عن بعض التفاصيل التي ذكرتها في ملفات الأدلة طيلة الحلقات السابقة.


في البداية، رحبت أنابيلا هلال بلجنة المحققين وبالمشاهير المتنكرين الذين ظهروا تباعًا على المسرح، ليقدموا استعراضاتهم الفنية. سبق ظهور كل منهم ملف الأدلة المعتاد الذي يكشف عن بعض مفاصل الشخصيات وحياتها، مضيئًا على تجاربها المهنية والإبداعية، وإن كانت بعض المعلومات الواردة فيها مضلّلة.


وحرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتُمدت في هذه الحلقة. وبعدما أصاب مهند الحمدي في توقعه هوية شهرزاد، تصر سيرين عبد النور ومعها قصي خولي في كل حلقة أن الطاووس هي الفنانة ديمة قندلفت، فهل يصيبان في توقعهما؟ وماذا عن هوية كوبرا، وشيتا والذئب. هذا ما تجيب عنه الحلقتين الأخيرتين من البرنامج، حيث يطل في الأسبوع المقبل 4 مشاهير فقط، لأداء استعراضاتهم ما قبل الأخيرة.

 

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