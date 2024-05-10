بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري.

وقال "عبد الجواد" فى تصريحات تلفزيونية "ياسر إبراهيم مدافع النادي من المقرر أن يظهر في قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة بعد فترة غياب طويلة"

واضاف "عبد الجواد" : "من المقرر أيضَا عودة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا".

موعد مباراة الأهلى وبلدية المحلة

يلتقى فريق الأهلى في السابعة مساء السبت المقبل، مع بلدية المحلة على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

