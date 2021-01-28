ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد العوضي يشارك جمهوره بصورة من كواليس "اللي ملوش كبير"

الخميس 28/يناير/2021 - 09:04 م
احمد العوضي
احمد العوضي
Advertisements
محمد بدران
شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق احمد العوضي علي الصورة قائلة "الخديوي 🔥🔥�🔥ابوكس اللي تحت عينه ده وقع قدامه رجاله كتير اللي مالوش كبير رمضان ٢٠٢١".

ويشارك العوضى فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.

وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ"سيف الخديوي".. أحمد العوضي من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير"

بصورة جديدة له.. أحمد العوضي: سيف «الخديوي» أفعاله كلامه

دنيا عبد العزيز في ضيافة صدى البلد

أحمد العوضي لـ جمهوره: سيف الخديوي راجل حمله على التخين والرفيع .. شاهد

دنيا عبد العزيز: مسلسل "اللي ملوش كبير " يحمل العديد من المفاجآت

تدريبك خاطئ .. أحمد العوضى يتعرض لموقف محرج أثناء ممارسته تمارين البوكس

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يتفق مع الشركة الإسبانية على مهلة 3 شهور لإصلاح مشاكل الـ VAR

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك

ابن أخوه.. كشف لغز اختطاف طالب في المنوفية بـ فدية مليون جنيه

من غدٍ .. غلق كلي 3 أيام لطريق الفيوم في الاتجاهين .. صور

بديل علي معلول.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع مدافع النادي الأهلي

الأهلي يضم مدافع مالية كفر الزيات 5 مواسم .. ويخرج للإسماعيلي على سبيل الإعارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

8 حوادث مميتة في 2020.. إعلان هذه الدولة عاصمة هجمات القرش في العالم

جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق