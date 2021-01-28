شاهد.. أحمد العوضي يشارك جمهوره بصورة من كواليس "اللي ملوش كبير"

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق احمد العوضي علي الصورة قائلة "الخديوي 🔥🔥�🔥ابوكس اللي تحت عينه ده وقع قدامه رجاله كتير اللي مالوش كبير رمضان ٢٠٢١".





ويشارك العوضى فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.





يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.





وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.



