جدول ترتيب الدوري المصري عقب رباعية الزمالك أمام المقاصة

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



