جدول ترتيب الدوري المصري عقب رباعية الزمالك أمام المقاصة

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعرض صدى البلد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز الزمالك على مصر المقاصة، وطلائع الجيش على البنك الأهلي.
الزمالك: المركز الأول برصيد 23 نقطة.
الأهلي: المركز الثاني برصيد 21 نقطة.
الجونة: المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
بيراميدز: المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
المصري: المركز الخامس برصيد 13 نقطة.
إنبي: المركز السادس برصيد 13 نقطة.
مصر للمقاصة: المركز السابع برصيد 13 نقطة.
سموحة: المركز الثامن برصيد 12 نقاط.
سيراميكا كليوباترا: المركز التاسع برصيد 11 نقاط.
طلائع الجيش: المركز العاشر برصيد 7 نقاط.
البنك الأهلي: المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.
غزل المحلة: المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.
الاتحاد السكندري: المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.
أسوان: المركزالرابع عشر برصيد 8 نقاط.
الإسماعيلي: المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.
المقاولون العرب: المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.
وادي دجلة: المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.
الإنتاج الحربي: المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.