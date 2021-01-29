ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفكر روسي: الإمكانات الموجودة في الصين أكبر بكثير من روسيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:06 ص
الصين وروسيا
الصين وروسيا
Advertisements
حمزة شعيب
قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن الصين استطاعت أن تقضي على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأنها لديها مجتمع متكاتف يستطيعون أن يقللوا حجم المشاكل الاقتصادية الداخلية، لكنهم لن يرجعوا لمكانهم كزعيم في العالم.  

وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أمس الخميس، أنه لم تكن هناك أي منافسة إقليمية بين الصين وروسيا، وأن الإمكانات الموجودة في الصين أكبر بكثير من الموجودة لدى روسيا، لافتًا إلى أن روسيا هي المهدد الرئيسي لأمريكا وليست الصين.  

وتابع: روسيا هي المهدد القادر على ضرب العمق الأمريكي، لافتًا إلى أن ترامب طالب بتسوية العلاقات مع الصين، وأن ترامب كان لديه مشكلة شخصية مع الصين بخلاف بايدن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أسباب وراء رائحة الجسم الكريهة.. تعرف عليها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

العروس الأسوأ حظا.. اضطرت لتأجيل حفل زفافها 7 مرات متتالية في أقل من عام