مفكر روسي: الإمكانات الموجودة في الصين أكبر بكثير من روسيا

قال أندريه فورسوف، المفكر الروسي، إن الصين استطاعت أن تقضي على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأنها لديها مجتمع متكاتف يستطيعون أن يقللوا حجم المشاكل الاقتصادية الداخلية، لكنهم لن يرجعوا لمكانهم كزعيم في العالم.





وأضاف المفكر أندريه فورسوف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أمس الخميس، أنه لم تكن هناك أي منافسة إقليمية بين الصين وروسيا، وأن الإمكانات الموجودة في الصين أكبر بكثير من الموجودة لدى روسيا، لافتًا إلى أن روسيا هي المهدد الرئيسي لأمريكا وليست الصين.





وتابع: روسيا هي المهدد القادر على ضرب العمق الأمريكي، لافتًا إلى أن ترامب طالب بتسوية العلاقات مع الصين، وأن ترامب كان لديه مشكلة شخصية مع الصين بخلاف بايدن.