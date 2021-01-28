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مرأة

بـ فستان مكشوف.. فيفي عبده بإطلالة تبرز أنوثتها

الخميس 28/يناير/2021 - 11:12 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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محمد بدران

نشرت الفنانة  فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة في الاسكندريه علي الشاطئ  وهي ترتدي فستانا باللون الذهبي فوق الركبة، وعلقت قائلة: "بحبك اوي لاف يو ‏اسكيوزمي"


يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.


كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة إن بي سى .


وأحدث أعمال فيفي عبده  الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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