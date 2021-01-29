حكاية الطفلين أحمد ويوسف مع الوجه المتضخم.. فيديو

منذ أكثر من 10 أعوام، والطفلان أحمد ويوسف كلما خرجا إلى الشارع يظن الناظرون إلى وجهيهما أنهما يرتديان أقنعة ويطلبون منهم نزعها ، لكن الحقيقة أنه قناع احد الامراض و الذي تجسد على وجهي هذين الطفلين فغيّرهما تماما .





في البداية قال محمد عبد العظيم بدوي والد الطفلين احمد ويوسف والذي يعانون من تضخم الوجه بسبب اصابتهم بأحد الامراض لـ "عدسة صدي البلد" حتي فترة قريبة ونحن لم نكن نعلم ماهي اصابتهم، أحمد 14 عاما ويوسف 12 عاما وظهر هذا المرض لدى أحمد عند سن 3 سنوات وكانت بداية اعراض المرض هي ظهور ورم صغير في الوجه ثم زاد بعد ذلك ذهبت به الي مستشفيي جامعة المنصورة وتم عمل تحاليل وفحوصات ل ابني احمد فحدث له تجمع دموي اسفل اللسان وتم التدخل جراحيا وتم استئصال أجزاء من الفك السفلي له بسبب ان الأطباء لا يعلمون بحالة احمد او طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات .





وأضاف بدوي كان وجه احمد متضخم مثل وجه أخيه يوسف قبل عملية استئصال الورم وبعدها أصيب يوسف بنفس مرض أخيه ولكن الورم عنده نشط عن أخيه وارتفع الورم ليصل الي عينيه وضغط الورم علي احد عينيه وانقلاب عدسة العين الي الأعلى وفقده الرؤية بها والعلاج الوحيد لعينه هي القطرة المرطبة والجيل ولكن دون أي جدوي من استخدامهم .





وتابع محمد عبد العظيم بدوي ان احمد 14 عام ويدرس في الصف الأول الاعدادي ويوسف 14 عام ويدرس في الصف السادس الابتدائي وهم من الطلاب المتفوقين في المدرسة وان الأطفال زملائهم يحبونهم ويلعبون معهم في المدرسة او في الشارع ولكن يعانون من التنمر من باقي الأطفال والكبار الذي لا يعرفونهم ويتجمعون علي اولادي معتقدين انهم يرتدون اقنعة او ماسك علي وجههم وهذه التصرفات تؤثر في نفسية ابنائي بشكل كبير .





وأشار بدوي أنه تواصل معه الدكتور سعيد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية لتوفير الرعاية الصحية لأبنائه كما تم تواصل الفريق الطبي بمجلس الوزراء لعلاج أبنائه وتم تحديد موعد للكشف الطبي بعد غد بمستشفي الحسين الجامعي وسوف يقومون بإرسال سيارة لنقلنا بها الي المستشفى بالقاهرة.





كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوى الحكومية، استجابت على الفور لحالة طفلين بالدقهلية طالب والدهما بعلاجهما بعد أن أصيبا بمرض نادر وفشل في علاجهما على مدار 10 سنوات.



