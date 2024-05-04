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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: حماس العقبة الوحيدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن حركة حماس هي "العقبة الوحيدة" أمام التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف بلينكن في منتدى سيدونا التابع لمعهد ماكين في أريزونا: "ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بنعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وأشار: "الحقيقة في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق نار هي حماس"، لافتًا إلى صعوبات في التفاوض مع حماس.

وتابع قوله "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة"، مؤكدًا أن "صانعي القرار في نهاية المطاف هم أولئك الموجودون في غزة نفسها، الذين ليس لدى أي منا اتصال مباشر معهم".

وأدلى بلينكن بتصريحاته خلال مأدبة عشاء في إطار منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا، بعد يومين على لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في آخر جولة قام بها إلى الشرق الأوسط.

وقبل لقائه بلينكن، أكد نتنياهو عزمه على المضي في خطته لشن هجوم بري على رفح، أيا كانت نتيجة المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وحذرت إدارة بايدن مرارا الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح حيث لجأ حوالى 1.5 مليون فلسطيني هربا من الحرب.

وحول هذا الأمر، قال بلينكن إن "هناك أيضًا طرقًا أفضل للقيام بما يتعين على إسرائيل القيام به فيما يتعلق بالتعامل مع ما تبقى من حماس". مشكلة."

وزير الخارجية الامريكي حماس بلينكن غزة

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