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سيارات

بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:01 ص
بعد أخر تحديث.. اعرف
بعد أخر تحديث.. اعرف سعر و مواصفات ام جي RX5
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صبري طلبه
تنتمي ام جي RX5 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، والتي نالت إقبال كبير من محبي تلك الفئة، و تعتبر هذه النسخة أحد وحوش العائلة الصينية MG، لتتألق وسط قرينتها HS، و ZS، ولكن استطاع الطراز RX5 أن يحافظ على مكانته منذ أن انطلق داخل السوق المصري في عام 2019 ، معززا من تواجده بموديل 2021.

حصلت السيارة على حزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS للمقاعد الأمامية، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

بالاضافة إلى باقة من التجهيزات والتي تضمنت، مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام متابعة ضغط الاطارات، و فرامل يد كهربائية.

كما تضمنت أيضًا مقود حركة متعدد الوظائف، و تكيف هواء، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم الأنظمة الذكية، ومثبت سرعة، و فتحة سقف بانوراما للفئات الأعلى تجهيزا، و مصابيح نهارية تعمل بتقنية LED تخلق هالة ضوئية من الأنوار، إلى جانب مصابيح الضباب، وجنوط رياضية تراح قياسها بين 17 و 18 بوصة.

و تستمد ام جي RX5 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 169 حصان،  و عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

وبفضل هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 9.8 ثانية فقط، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عن خوضها لمسافات تقدر بـ 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي RX5 موديل 2021 :
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 324.990 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 344.990 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 374.990 جنيه.
بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور
بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور
بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور
بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور
بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور
بعد آخر تحديث.. اعرف سعر ومواصفات إم جي RX5.. صور
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