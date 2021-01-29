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فن

شاهد.. إنجى علاء بصحبة ديانا هشام على انستجرام

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:12 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء صورة مع مع الفنانة ديانا هشام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " . 

وعلقت انجى علاء على الصورة قائلة " مع الموهوبة الجميلة ديانا هشام ". 

يذكر أن احدث اعمال ديانا هشام مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

كما تميزت ديانا هشام فى دورها بمسلسل "قمر هادي"، بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.

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