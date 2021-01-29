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تعليم

رئيس جامعة الفيوم : امتحانات نصف العام الدراسي تبدأ 20 فبراير لمدة 3 أسابيع

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:15 ص
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن مجلس جامعة الفيوم، ناقش آخر استعدادات كليات الجامعة المختلفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 أضاف أنه سيتم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات العملية والنظرية وجداول المراقبين وجداول اللجان الامتحانية بكافة الكليات بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر فبراير و مراعاة التباعد داخل لجان الامتحان واتباع كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد الامتحان مع  إجراء الامتحانات بكافة الكليات عقب العودة مباشرة من إجازة منتصف العام اعتبارا من 20 فبراير وبنفس الآلية التى كان مقررا إجراء الامتحانات بها قبل فترة تعليق الدراسة.

 وأشار رئيس جامعة الفيوم الى الانتهاء من العملية الامتحانية خلال ثلاثة أسابيع بحد أقصى كذلك تم التأكيد على التعقيم والتطهير المستمر لكافة المدرجات والقاعات وغرف الكنترول وبشكل يومى وعقب كل فترة امتحانية مع عدم السماح لأى شخص يشارك فى العملية بدون ارتداء الكمامة إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء نقل وتداول الأوراق الامتحانية مع التأكيد على سرعة الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية وإعلان النتائج فى أسرع وقت ممكن لسرعة بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.


وأضاف رئيس جامعة الفيوم  بأنه  تم التأكيد على ضرورة توافر طبيب وهيئة تمريض بكل مقر امتحانات إضافة إلى توافر غرفة خاصة احتياطية بكل مقر امتحانات يمكن استخدامها فى حالة شعور اى طالب أثناء الامتحانات بأية اعراض مع تخصيص سيارة إسعاف مجهزة من قبل المستشفيات الجامعية طوال اليوم وخلال كافة ايام الامتحانات.



تنظم جامعة الفيوم  ورشة عمل عن اساسيات نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء لعدد 250 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة

 وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم والهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء  ، لمدة يومين، السبت والأحد المقبلين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد حيث تتم ورشة العمل فى أكثر من قاعة كبيرة حفاظا على صحة الجميع ويحاضر فيها أساتذة متخصصين من الهيئة على مدار يومين كاملين يحصل بعدها المتدرب الذى يجتاز الدورة على شهادة معتمدة من الجامعة والهيئة






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