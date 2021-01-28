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تعليم

جامعة الفيوم تتقدم 81 مركزا عالميا بتصنيف ويبوميتركس الإسباني

الخميس 28/يناير/2021 - 01:09 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة استطاعت أن تتقدم في الترتيب العالمى لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات Webometrics Ranking of World Universities 81 مركزا عالميا عن العام الماضى حيت ارتفع ترتيبها إلى 2314 مقارنة بترتيبها 2395 العام الماضي، وذلك من بين 11994 جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.


وأضاف شديد أنه وفقا للبيانات الصادرة عن تصنيف ويبوميتركس الأسباني فقد حصلت جامعة الفيوم على المركز 20 ضمن 72 جامعة مصرية، والمركز 69 ضمن 1216 جامعة على مستوى الوطن العربى، والمركز 62 ضمن 1907 جامعة على مستوى قارة إفريقيا.

وأشار أ.د أحمد جابر شديد أن التصنيف قد قام هذا العام بتحديث معايير التقييم حيث اعتمد لقياس أداء الجامعات على المعايير الآتية:  Visibility/ Web contents impact (50%) ويقصد بها تقييم محتوى الموقع الإلكتروني ومدى انتشاره ومشاهدته، و Transparency/ Openness (10%) ويقصد بها عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم Top cited researchers، و Excellence (40%) ويقصد بها عدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها Top cited papers.


من الجدير بالذكر أن تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات هو تصنيف نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية من خلال مواقعها الإلكترونية، ويتبع أحد أهم المراكز البحثية بأسبانيا The Spanish National Research Council- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).




من جانب أخر : أكد الدكتور محمد خليل العراقي نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن الدولة المصرية بدأت خطى ثابتة للعمل في مجال علوم الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال استكمال فعاليات الندوة التثقيفية "تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل" التي استقبل فيها الدكتور أحمد جابر شديد  الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التي نظمتها جامعة الفيوم اليوم  بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أضاف القوصى: ونحن نحاول أن نشارك في تكنولوجيا علوم الفضاء، تكللت الجهود بإطلاق القمر المصري (إيجيبت سات١) عام ٢٠٠٧، إلى أن صدر قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام ٢٠١٨ كهيئة اقتصادية عامة تعمل على تحقيق استراتيجية مصر الفضائية وأهداف الأمن القومي، وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيرا إلى إسناد القيادة السياسية للوكالة وضع أهداف وبرنامج الفضاء الوطني لتحقيق رؤية التنمية المستدامة طبقا لتصنيفات الأمم المتحدة. 

كما أشار إلى إنتاج الوكالة لعدة تصميمات عن طريق مهندسي الوكالة البالغ عددهم ٢٣٠ مهندسًا متخصصا في علوم وتكنولوجيا الفضاء، تشمل القمر الصناعي التعليمي والذي سيتم انتاج ٣٥ نسخة منه لتوزيعها على الجامعات وتتضمن نسخة لجامعة الفيوم.
 
كما تعمل الوكالة على تصميم القمر الصناعي (مصر سات٢) بالتعاون مع الصين، الذي سيصنع بالكامل داخل مصر، وكذلك تصنيع أقمار تعليمية مثل قمر تدريب الجامعات المصرية وقمر الجامعات المصري الأول. 

كما أكد المهندس وسيم عيسى مدير مشروع قمر تدريب الجامعات، حرص الوكالة على عمل علاقات استراتيجية بين الجامعات لإعداد جيل جديد مُلم بعلوم الفضاء، مشيرًا إلى تقديم الوكالة لتدريب صيفي لطلاب الجامعات المصرية خلال شهر يوليو، ويكون التسجيل متاحا على موقع الوكالة لطلاب الفرق النهائية بالأقسام المعنية بكليات الهندسة والحاسبات ونظم المعلومات والعلوم، للتعريف بمجال الفضاء والأقمار الصناعيةخلال فترة التدريب وتنفيذ عدد من المشاريع التنافسية بين الجامعات واختيار أفضل المشاريع لدعمها فنيا وتنفيذيا عن طريق الوكالة والجامعة. 




 


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