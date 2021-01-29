برلمانية: مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري تخدم 58 مليون مصري بشكل مباشر





أكد النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب، على الأهمية الشديدة لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي طرحها الرئيس السيسي، مؤكده إنه يخدم نحو 58 مليون مصري بشكل مباشر ويعيد الحياة والبهاء للقرى المصرية مرة ثانية.





واضافت سلامة خلال تصريحات لها، أن المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، وتحسين مستوى معيشة عشرات الملايين الذين يسكون الريف المصري بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، موضحا إنه سيعمل على تعزيز الصناعات المحلية الوطنية لأن كل مستلزماته ستوفرها المصانع المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.





وقالت عضو مجلس النواب إن ملايين المصريين بدأوا يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي وأصبح كل شخص يحس ويرى بعينيه مباشرة مختلف الجهود التي يتم بذلها لتغيير وجه الحياة في الدولة المصرية والتصدي لكافة مشاكلها، مشدداعلى أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس أثبتت فعالياتها ومناسبتها لتطلعات ملايين المصريين.



