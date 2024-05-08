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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

أسهل طريقة لـ عمل بيتزا جبن في المنزل

صدى البلد


قدمت الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  اسهل الطرق لعمل عجينة البيتزا.

 سنذكر لكم طريقة عمل البيتزا بالجبن واليكم المقادير:

مقادير عمل البيتزا بالجبن

١٠٠ غرام من الجبنة الرومي.
١٥٠ غرام من جبنة موزاتريلا.
١٠٠ غرام من الجبنة الكبري.
معلقتين كبيرتين من أشهى صوص بيتزا.
١٠٠ غرام من الزيتون الأسود مقدار.
رشة زعتر.
أثنان حبة من البصل المقطع قطع صغيرة.

أما طريقة تحضير

نضع صوص البيتزا أولًا ثم نغرز العجينة بشوكة حتى نصنع ثقوب صغيرة ثم أضيفي الزيتون والبصل.
ثم وزعي كافة أنواع الجبن على العجينة وضعي رشة الزعتر في النهاية.
توضع البيتزا على النار حتى تنضج، وقت نضوج البيتزا لا يتعدى الثلاثين دقيقة.

صوص البيتزا عمل عجينة البيتزا مقادير عمل البيتزا

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