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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص موديل زيرو في مصر.. أول عربية من البلاستيك.. وأشياء احذر تركها في السيارة بالصيف

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

قام المصمم الهولندي «جيجس شالككس» بتعديل سيارة قديمة لتعمل بمصدر وقود غير عادي: نفايات البلاستيك التي يتم تحويلها مرة أخرى إلى وقود.

 

أرخص سيارة زيرو موديل 2024 في السوق المصرية

عند البحث عن أرخص سيارة جديدة في مصر، يتم التركيز عادةً على العوامل المتعلقة بالسعر والقيمة المضافة التي تقدمها السيارة. 

 

منها زجاجات المياه.. أشياء احذر تركها داخل السيارة في الصيف

إذا كنت تستخدم سيارتك بانتظام خلال فصل الصيف، فيجب أن تهتم بعدة نقاط لحمايتها من الحرارة الشديدة وخطر الحريق، هنا بعض الإجراءات الهامة:

 

تسلا تنهار.. انخفاض مبيعات سياراتها بنسبة 30% في إبريل

في شهر أبريل، شهدت شركة تسلا انخفاضًا كبيرًا في عدد السيارات التي تم بيعها في الصين، حيث وصلت إلى مستويات قريبة من شهر فبراير، وذلك بسبب تقلبات السوق وبعض العوامل الأخرى مثل المنافسة الصينية الشرسة وقرار تسلا بتسريح جزء كبير من العمال.

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