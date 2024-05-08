باللهجة اللبنانية.. يارا تروج لأحدث أغانيها

كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن تحضيرها لأغنية سينجل جديدة، والذى من المقرر أن تطرح خلال الفترة القادمة.

ونشرت يارا عددا من الصور أثناء تحضيرها لأحدث أغانيها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت معلقة: “أغنية سينجل وباللهجة اللبنانية عم تتحضر”.

وعلى صعيد متصل، سجل مؤخرا المطرب رامي صبري ديو جديد مع المطربة يارا استعداد لطرحه خلال الفترة القادمة ، ونشرت يارا مجموعة من الصور أثناء تسجيلها للديو مع رامي صبري وعلقت عليها قائلة: ديو مع حبيب قلبي والصوت اللي بحبو وبموت فيه.

وكانت أخر اعمال الفنانة اللبنانية يارا هى أغنية " مش بمزاجك" والتى تصدّرت عقب طرحها على موقع إكس في لبنان والسعودية والمغرب وعدد كبير من البلدان العربية.

وأطلقت النجمة يارا " مش بمزاجك" على قناتها الرسمية على يوتيوب خلال الساعات الماضية,من كلمات وألحان عزيز الشافعي وصوّرتها بطريقة جديدة لم نعتد عليها سابقا" مع المخرج ريشا سركيس.

وبدأت المحطات التلفزيونية بعرض الفيديو كليب على شاشاتها كما بدأت الاذاعات العربية ببثّ الاغنية.

" مش بمزاجك" اغنية باللهجة المصرية هي من ضمن الالبوم التي تعمل يارا على وضع اللمسات الأخيرة عليه استعدادا" لطرحه قريبا".