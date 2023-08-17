اللبنانية يارا تروج لأغنيتها الجديدة مش بمزاجك بهذه الطريقة

روجت المطربة اللبنانية يارا لاغنيتها " مش بمزاجك" من خلال حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرها صورة البوستر الخاص بالأغنية وتصدّرت اسم الاغنية التريند على موقع إكس في لبنان والسعودية والمغرب وعدد كبير من البلدان العربية.



أطلقت النجمة يارا " مش بمزاجك" على قناتها الرسمية على يوتيوب خلال الساعات الماضية,من كلمات وألحان عزيز الشافعي وصوّرتها بطريقة جديدة لم نعتد عليها سابقا" مع المخرج ريشا سركيس.

وبدأت المحطات التلفزيونية بعرض الفيديو كليب على شاشاتها كما بدأت الاذاعات العربية ببثّ الاغنية.

" مش بمزاجك" اغنية باللهجة المصرية هي من ضمن الالبوم التي تعمل يارا على وضع اللمسات الاخيرة عليه استعدادا" لطرحه قريبا".



طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنية جديدة "عايش فيي" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وتعتبر أغنية عايش فيي أحدث أغاني المطربة يارا من ألبومها الجديد.

كانت المطربة يارا طرحت أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور.

وتعاونت يارا في هذا العمل الاستثنائي مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.