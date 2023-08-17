عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبنانية يارا تروج لأغنيتها الجديدة مش بمزاجك بهذه الطريقة

صدى البلد

روجت  المطربة  اللبنانية يارا  لاغنيتها " مش بمزاجك"  من خلال حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرها صورة البوستر الخاص بالأغنية وتصدّرت  اسم الاغنية التريند على موقع إكس في لبنان والسعودية والمغرب وعدد كبير من البلدان العربية.

أطلقت النجمة يارا " مش بمزاجك" على قناتها الرسمية على يوتيوب خلال الساعات الماضية,من كلمات وألحان عزيز الشافعي وصوّرتها بطريقة جديدة لم نعتد عليها سابقا" مع المخرج ريشا سركيس.

وبدأت المحطات التلفزيونية بعرض الفيديو كليب على شاشاتها  كما بدأت الاذاعات العربية ببثّ الاغنية.
" مش بمزاجك"  اغنية باللهجة المصرية هي من ضمن الالبوم التي تعمل يارا على وضع اللمسات الاخيرة عليه استعدادا" لطرحه قريبا".

يارا الشرقاوي تتأهل للدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

حماقي يطرح أغنية جديدة خلال ساعات| تفاصيل


طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنية جديدة "عايش فيي" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وتعتبر أغنية عايش فيي أحدث أغاني المطربة يارا من ألبومها الجديد.

كانت المطربة يارا طرحت أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور.

وتعاونت يارا في هذا العمل الاستثنائي مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.

 

اغنيتها الجديدة الإذاعات العربية البلدان العربية التواصل الاجتماعي البوستر الخاص ألحان عزيز الشافعي الجمهور العربي الساعات الماضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

موضوعات متعلقة

أشرف زكي: أعمال خارج رمضان تنافس بمهرجان القاهرة للدراما.. ومفاجأة حول عبلة كامل

تفاصيل حفل ياسين التهامي في مهرجان القلعة

بعد حزنه على الغياب.. أحمد جمال ينضم لمطربي مهرجان القلعة

شاهد | جدول حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين

نجوم الأوبرا للموسيقى العربية فى سهرة مع أم كلثوم بالإسكندرية

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

بشرى تطير إلى الأردن للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان عمان

يقام فى العلمين.. تفاصيل انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

ترشيحاتنا

التعليم تتيح فرصة جديدة لأداء امتحانات القبول بمدارس stem

فرص النجاح صفر.. مسئول أمريكي يحطم آمال أوكرانيا في الحرب

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة السفر بالقطار في حالة سكر

هل يتحول المتحور الجديد إلى وباء عالمي؟.. خبيرة بريطانية تعلن خبرا صادما

بدون أدوية.. أغذية طبيعية وفعالة ومتاحة بالمنزل للتخلص من آلام الكتف

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ