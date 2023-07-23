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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يارا الشرقاوي تتأهل للدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

صدى البلد

تأهلت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش للدور ال64 الرئيسي في بطولة العالم للمبارزة للثلاث أسلحة للرجال والسيدات، التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

جاء تأهل يارا الشرقاوي لهذا الدور بعد تحقيقها العلامة الكاملة في دور المجموعات بالمجموعة السادسة  ب6 انتصارات من 6 مباريات على لاعبات بولندا واليونان وفنزويلا وتركيا والبرازيل وكولومبيا.

‏‎وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش سيدات كل من:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

‏‎ويقود فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي.

ويرأس البعثة كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويشهد منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي.
 

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