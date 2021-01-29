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سيارات

متى يتم تغيير البوجيهات في السيارة.. الخبراء يجيبون

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:02 م
البوجيهات
البوجيهات
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أماني نوار
تعتبر البوجيهات أو شمعات الاحتراق هي من أهم أجزاء المحرك في السيارة، ويتوقف عليها العمليات الحيوية بها، لذلك يؤدي إتلاف هذا الجزء إلى عدم عمل محرك السيارة بشكل طبيعي، ولكن هل هناك علامات تدل أو مؤشرات على انتهاء العمر الافتراضي للبوجيهات.

وأشار الخبراء في مجال السيارات، إلى أنه عادة ما تبدأ البوجيهات أو شمعات الاحتراق في التآكل بعد قطع مسافة تصل إلى 90 ألف كيلو متر كحد أقصى، لذلك من الضروري أن يتم تغيير هذا الجزء بالمحرك بعد قطع هذه المسافة.

ومن أهم العلامات أيضا هي استهلاك الوقود بصورة كبيرة على عكس ماكانت عليه السيارة، والسبب هو أن كفاءة البوجيهات لم تعد مثل السابق لذلك يجب أن يتم تغييرها.
 
ومن أهم الأسباب التي تشير إلى تلف البوجيهات أو شمعات الاحتراق بالسيارة هي الضعف الواضح في عزم السيارة، وعدم قدرتها على السحب وخاصة على الطرق السريعة، فعند شعورك بهذا المؤشر يجب عليك التوجه إلى مركز صيانة معتمد، وتقوم بتغيير البوجيهات.
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