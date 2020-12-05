أسباب تسريب زيت المحرك على البوجيهات.. وكيفية الإصلاح

يتعرض محرك سيارتك لعدة مؤثرات مختلفة، يمكنها أن تحدث عواقب جسيمة ؛ حين التغافل عنها، ولذلك لابد من الانتباه جيدا لحالة المحرك ومراعاة عوامل الفحص الدوري بعناية شديدة .





تسريب الزيت الداخلي

يتم اكتشاف هذا التسريب عند تغيير شمعات الاحتراق حيث ستجد رأس الشمعة ممتلئ بالزيت أو عليها آثار الزيت و السبب في التسريب الداخلي يعود إلى تلف شنبر الزيت .. وا حيانا يكون بسبب تعرض مطاط البلوف إلى التلف، وفي هذه الحالة يجب تغيير المطاط أو الشنبر حسب أيهما سبب المشكلة، ومن أعراض تلفهم تناقص مستوى زيت المحرك، وخروج دخان أزرق من العادم، ووجود الزيت على شمعات الاحتراق من الداخل.





التسريب الخارجي





يمكن التعرف على التسريب الخارجي عن طريق فك أسلاك البوجيهات فإذا وجدت اثار زيت من الخارج أي بالجزء الخارجى من المحرك، فهذا يدل على وجود تسريب من غطاء التاكيهات .





وحال وجود تسريب من غطاء التاكيهات يجب فك الغطاء وتنظيفه جيدًا وشراء جوان آخر للغطاء ويكون من النوع الجيد حتى لا يسرب الزيت مرة أخرى لأن تجاهل الاصلاح يسبب العديد من المشاكل و منها :



