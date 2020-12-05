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سيارات

أسباب تسريب زيت المحرك على البوجيهات.. وكيفية الإصلاح

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
أسباب تسريب زيت المحرك
أسباب تسريب زيت المحرك على البوجيهات
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اشرف عطية
يتعرض محرك سيارتك لعدة مؤثرات مختلفة، يمكنها أن تحدث عواقب جسيمة؛ حين التغافل عنها، ولذلك لابد من الانتباه جيدا لحالة المحرك ومراعاة عوامل الفحص الدوري بعناية شديدة . 

تسريب الزيت الداخلي 

يتم اكتشاف هذا التسريب عند تغيير شمعات الاحتراق حيث ستجد رأس الشمعة ممتلئ بالزيت أو عليها آثار الزيت و السبب في التسريب الداخلي يعود إلى تلف شنبر الزيت .. واحيانا يكون بسبب تعرض مطاط البلوف إلى التلف، وفي هذه الحالة يجب تغيير المطاط أو الشنبر حسب أيهما سبب المشكلة، ومن أعراض تلفهم تناقص مستوى زيت المحرك، وخروج دخان أزرق من العادم، ووجود الزيت على شمعات الاحتراق من الداخل.

التسريب الخارجي

يمكن التعرف على التسريب الخارجي عن طريق فك أسلاك البوجيهات فإذا وجدت اثار زيت من الخارج أي بالجزء الخارجى من المحرك، فهذا يدل على وجود تسريب من غطاء التاكيهات  . 

وحال وجود تسريب من غطاء التاكيهات يجب فك الغطاء وتنظيفه جيدًا وشراء جوان آخر للغطاء ويكون من النوع الجيد حتى لا يسرب الزيت مرة أخرى لأن تجاهل الاصلاح يسبب العديد من المشاكل و منها : 

1- ضعف في سحب السيارة:

واحدة من العلامات الشائع حدوثها ومن المؤشرات الهامة، لأن تعطل أحد بوجيهات السيارة ينال من عزم المحرك، خاصة عند بلوغ السيارة لمرتفع يتطلب عزما قويا.

2- استهلاك كمية وقود كبيرة "بتاكل بنزين" :

عند سماع كلمة السيارة "بتاكل بنزين"، فمن الضروري الكشف على شمعات الاحتراق الخاصة بسيارتك "البوجيهات"، حي ان من تداعيات وجود خلل في هذا النظام، يجعل نسبة احتراق الوقود بكمية كبيرة نسبيًا عن المعتاد، بجانب الكشف على فلتر البنزين والكشف عليه.

3- تقطيع أثناء الدوران:

تعد هذه العلامة من العلامات البارزة أيضًا، والتي تدل على تلف البوجيهات، وذلك لوجود نقص في إشارات البدء.
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