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سيارات

هل استخدام المياه بدلا من سائل التبريد يسبب تلف المحرك؟.. خبراء السيارات يجيبون

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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أماني نوار
بدون نظام التبريد في السيارة سيكون السائق معرض لخطر كبير، لأنه المسئول الأول عن الحفاظ على المحرك من التلف، ويطيل من عمره الافتراضي.

كما ان السائل المستخدم في تبريد المحرك له أهمية هائلة في هذا النظام ، ودائما ما نجد سؤالا عن هذه الجزئية بالتحديد، وهل استخدام المياه بدلا من سائل التبريد يسبب خطر على المحرك أم لا ؟


ويميل بعض قائدي السيارات لاستخدام المياه العادية ، بدلا من سائل التبريد والذي يأتي بمواصفات خاصة للغاية ووظيفة محددة ، ومنها اللون ، سنجد ان دائما لون سائل التبريد أحمر ، ولكل طراز سائل تبريد مخصص من حيث اللون، ويمتلك السائل ذو اللون الأخضر عمرا افتراضيا ، ويصل إلى عامين في غالبية الأنواع .

ولكن السائل ذو اللون الأحمر يصل عمره الافتراضي إلى 5 اعوام ، ولكن يجب أن تعلم بأن هذا اللون يضم بين مكوناته مادة السيليكا الضارة ببعض أجزاء نظام تبريد المحرك .

كما يؤكد الخبراء أن استخدام المياه العادية يعتبر خطر على المحرك ، فالمياه العادية او النقية تصل إلى 100 % ولكنها ستعرض المحرك للتلف وسيقلص من عمره الافتراضي ، ولكنها تحتوي على كمية مناسبة من الاملاح المختلفة .

وتؤدي الأملاح إلى حدوث عملية ترسيب على جدار مبرد السيارة ، وبالتالي سيتم تآكل واستهلاكه بشكل اسرع من المعاتد أو المفترض حدوثه

بالإضافة إلى المياه العادية انها معرضة لأرتفاع درجة حرارتها أسرع بمراحل من سوائل التبريد المخصصة لذلك ، الاحمر ،والاخضر .

ولكن في حالة ارتفاع درجة حرارة المياه سيتعرض مبرد السيارة للصدأ وارتفاع فرص تلفه مبكرا ، مع إضافة ارتفاع حرارة المياه .

وتعتبر مياه الردياتير منفذ التبريد الوحيد للمحرك وتعتبر من الأمور الخطيرة التي يجب عدم إهمالها، ويجب الكشف عليها بشكل دوري لتفادي نقصانها لأنها تؤدي إلى تلف المحرك لأن التبريد في السيارة يعتمد بنسبة 90% على الردياتير.

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