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رياضة

شوقي السعيد: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وهو من أشاع لعبي بدبابيس

السبت 30/يناير/2021 - 03:31 ص
شوقي السعيد ووليد
شوقي السعيد ووليد سليمان
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محمد رشاد
أكد شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق تعمده إيذاء وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي خلال إحدى مباريات القمة بين الفريقين، موضحًا أسباب رحيله عن الأبيض.

وقال شوقي السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "قبل مباراة الأهلي والزمالك خلال عام 2016 في نهائي كأس مصر والتي حققنا فيها الفوز، كنت في غاية تركيزي، لدرجة أن أحمد دويدار كان يمزح معي قبل المباراة قلت له لا تمزح أنا سأخوض حربا اليوم، وبالفعل المباراة تحولت لمعركة بين اللاعبين، كل ثنائي في معركة".

وأكمل: "وليد سليمان يلعب بعنف حتى بعد الكرة، وهناك لاعبون يتدخلون بقوة لكن لا يتسببون في إصابة للمنافس، لكن وليد سليمان يستخدم كوعه لإصابة الخصم".

وتابع: "طالما الأمر تكرر أكثر من مرة مع لاعبين مختلفين إذا هو متعمد الأذى، وليد سليمان لاعب جيد وأحترمه ولكن هذا ما حدث".

واستطرد: "تجاوز وليد سليمان في حقي في مباراة الأهلي والزمالك، وتجاوز في حق أمي، وأخبرت كابتن حسام غالي بذلك ، ولكن لم يصمت وليد سليمان وأصر على سب والدتي، فتعمدت أن أصيبه في المباراة وتدخلت عليه بعنف متعمدًا".

وبشان خوضه للمباريات حاملًا لدبابيس؟، أجاب: "لا لم يحدث، هذه الشائعة أطلقها وليد سليمان للصحفيين".
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