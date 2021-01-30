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رياضة

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

السبت 30/يناير/2021 - 06:22 ص
أحمد الطيب
أحمد الطيب
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محمد رشاد
كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي عن تعليقه على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية في قطر عبر قناة الكأس 3 المشفرة وذلك يوم الخميس المقبل فى اولى مباريات الفريقين بمونديال الأندية.

وقال الطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "mbc مصر": "ليس لدي حسابات في تعليقي على مباراة الأهلي والدحيل، ومن يهاجمني فئة مغيبة ولن أجامل الدحيل على حساب ناد يمثل بلدي".

وتابع: "أتمني أن يكون الأهلي في أفضل صورة لأنه يمثل مصر، وكلنا مع الأهلي قلبًا وقالبًا، ونتمنى أن يتخطى الأهلي عقبة صعبة في البداية ليواجه أعظم فرق العالم وهو بايرن ميونخ".

وأوضح: "الدحيل القطري فاز بالدوري 7 مرات في آخر 10 سنوات ويلعب معه مهدي بن عطية مدافع بايرن ميونخ السابق والذي فضل اللعب للدحيل ورفض مانشستر يونايتد".

وأشار إلى أن النادي الأهلي يعاني من مشكلة عدم ثبات التشكيل على عكس نادي الزمالك الذي يمتاز بتثبيت تشكيلته الأساسية كما تمنى أن الأهلي يشرَّف مصر في قطر زي ما عمل الزمالك أمام الترجي في السوبر الأفريقي.
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