ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

السبت 30/يناير/2021 - 08:45 ص
الأهلي
الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
كشف رضا عبد العال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن رأيه في تشكيل النادي الأهلي أمام الدحيل فى أولى مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وقال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر"، إن النادي الأهلي يجب عليه أن يفرض شخصيته على الدحيل منذ البداية من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز على بايرن ميونخ، وفعلها قبل ذلك عندما فاز على ريال مدريد.

وكشف الكابتن رضا عبد العال عن رأيه في التشكيل الأمثل للنادي الأهلي خلال مباراة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وهو "محمد الشناوي في حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف قلبي دفاع، وعلي معلول وأحمد بيكهام، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، وطاهر محمد طاهر جناح أيسر ومحمد شريف جناح أيمن ووالتر بواليا في الهجوم. 

ولفت إلى أن بيتسو موسيماني لا يعرف قدرات وإمكانيات لاعبي النادي الأهلي.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد سعد الصغير.. قصة أزمته مع شمس

بسبب الغزو العراقي.. رسالة عاجلة من الكويت لمجلس الأمن بشأن 13 شهيدا

أحكام ضد زوجها.. مفاجأة جديدة في قضية طبيبة المحلة

فوائد الاستغفار في الثلث الأخير من الليل

زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون بين وزارة التعليم الإماراتية والإسرائيلية

ارتفاع جديد.. أسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

Advertisements

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

لضمان التألق بالدوري التركي.. عبد الظاهر السقا يوجه نصائح لـ مصطفى محمد

شوقي السعيد: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وهو من أشاع لعبي بدبابيس

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

لم يتبق سوى يومين.. خالد الغندور: الزمالك يريد ضم حسام حسن واللاعب لديه الرغبة أيضا

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

ضعاف الشخصية.. شوقي السعيد: لاعبوا الزمالك كانوا يتجاوزون في حق المدربين

دربه مرتين.. مدرب الإسماعيلي الجديد: آري بابل مهاجم رائع يعلم مدى مسئوليته داخل الملعب

قبل لقائهما اليوم.. إنبي يكتسح المقاولون العرب فى تاريخ مواجهاتهما بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه