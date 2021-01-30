فودة يتابع معدل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والعمل بمحطة التموين

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بجولة تفقدية، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ بمتابعة المعدلات اليومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ.

وتفقد أعمال إنشاء المحطة الثانية بمنطقة السوق القديم والتى تعمل كمحطة تموين ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة الى شحن السيارات العاملة بالكهرباء، ومنطقة تسوق وخدمات ودورات مياه حضرية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وبعد افتتاح المحطة الأولى لتحويل السيارات بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ والتي تعمل بطاقة تشغيل تبلغ 1500 متر مكعب في الساعة بحضور وزير البترول التموين 1500 سيارة يوميًا.





بالإضافة إلى تفقد أعمال المحطة الثالثة بمنطقة الهضبة والتى تم توصيل خط الغاز الطبيعي بها، والجاري العمل بإنشاء 4 تنك غاز طبيعى بالإضافة للطلمبات.

فى ظل تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء هذا النوع من المحطات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتحقيق مردود اقتصادي أعلى.



