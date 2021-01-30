مايكل جرجس يكتب: أزمة الضبط العمراني في الطريق للحل.. ولكن!

يوجد مناطق غير شرعية وغير مخططة وهي المناطق التي أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضي حائزيها أو على أراضي الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهي تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التي قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظرًا لعدم قانونية هذه الوحدات والذي يؤدى بالتدريج الى طمس الهوية المعمارية المتنوعة مع كل العصور التي كانت تمييز المجتمع المصري وذلك ما حدث بالتحديد منذ السبعينات من القرن الماضي حيث الفساد الذي استمر في المحليات وبعض الأجهزة المعنية لفترة كبيرة من الزمن والذي ساهم في انتشار الازمة وأيضا عدم الحفاظ على التراث المعماري المميز في جميع المحافظات سواء بالترميم او إعادة الشيء لنفس الطراز فأصبح انتشار التشوه المعماري هو المستساغ للأغلبية.

ولتقييم حجم الازمة وفقًا لأحدث البيانات السنوية الصادرة عن جهاز الإحصاء والتي تمثلت في:

وجود 160.8 ألف فدان هي إجمالي مساحة المناطق العشوائية بالجمهورية وكانت الأعلى محافظات سوهاج، والشرقية، وبنى سويف وتمثل نسبة العشوائيات نحو 39% من إجمالي الكتلة العمرانية للجمهورية وتنتشر في 226 مدينة.

ومن العجيب وجود 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية، موزعون كالتالي: "مدينتين بمحافظة السويس، ومثلهم بالشرقية، و3 مدن بكفر الشيخ، ومدينة واحدة بمحافظة الجيزة".

وبتحديد أطراف الازمة وهم المواطن المصري ووزرات الحكومة المختلفة واستشاري الدولة الهندسي نقابة المهندسين نصل لتوصيات هامة لضبط الازمة وهي

1- عمل مخططات ثابتة ورسومات تنفيذه لكل منطقة تناسب الشروط البنائية بها.

2- إعطاء عدد تصاريح محدد لكل مهندس نقابي طبقا لشروط مزاولة المهنة من تصاريح البناء.

3- إلزام المهندس النقابي بتقديم تقرير دوري للمتابعة مع الجهة الإدارية لخطوات تنفيذ المنشأ.

4- اصدار مخططات عمرانية يتم وضعها على خرائط تنظيم الكترونية موقعة بالأقمار الصناعية وذلك لغرض سهولة الاعتمادات للتراخيص الجديدة.

5- إمكانية ضبط المخالفات وقت حدوثها وذلك بعد تطوير اعمال المساحة على مستوى الجمهورية والاعتماد على تحديثات الرصد المكاني عن طريق الأقمار الصناعية التابعة لهيئة المساحة.

6- ابتكار برامج الكترونية تسهل استخراج التراخيص بأرسال المستندات المطلوبة دون تعامل مباشر مع القائمين بالعمل للقضاء على الفساد.

ولكن يتبقى شيء واحد امانه التنفيذ والذي أصبح شيء يقيني في حياة المصريين في ظل ثورة القيادة السياسية على البيروقراطية والفساد الإداري وسنصل لضبط عمراني يجعلنا أجمل دول العالم.





(وهو المطلوب إثباته)