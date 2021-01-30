بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنانة

حورية فرغلي

وهي داخل غرفة العمليات بأمريكا لإجراء عملية في أنفها تستغرق 9 ساعات كاملة لتصحح ما حدث لها في أنفها.





وتتميز حورية فرغلي ؛ في بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة من خلال اعتمدها على استايل يميزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الأنيقة.





وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع اطلالتها.



