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مرأة

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

السبت 30/يناير/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنانة حورية فرغلي وهي داخل غرفة العمليات بأمريكا لإجراء عملية في أنفها تستغرق 9 ساعات كاملة لتصحح ما حدث لها في أنفها.

وتتميز حورية فرغلي ؛ في بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة من خلال اعتمدها على استايل يميزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الأنيقة.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع اطلالتها. 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة حورية فرغلى. 
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

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