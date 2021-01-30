رمضان صبحي وعبدالله السعيد يقودان هجوم بيراميدز امام الإسماعيلي





أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري على استاد الإسماعيلية الرياضي مساء اليوم، السبت.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - طارق طه





خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل





خط الهجوم: دودو الجباس





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





إيريك تراوري - إسلام عيسى - جون أنطوي - أحمد توفيق - محمود وادي - أحمد الشناوي - محمد فاروق - أحمد سامي - محمود صابر