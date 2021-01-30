نصر سالم: دول أجنبية حريصة على تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر.. فيديو

قال اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن أي تدريب مشترك بين دولتين يكون له هدف أساسي وهو رفع الكفاءة القتالية لكلا القوتين.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية تثقل مهارة الطيارين وتثقل مهارة القيادات في إدارة العمليات الجوية.





وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إلي أنه لكي يؤتي التدريب ثماره في تبادل الخبرات والمعلومات لابد ان يبدأ بالمحاضرات من كلا الجانبين عن أحدث الأسلحة التي يمتلكها وكل ما يتم التدريب عليه يتم تناوله في إطار نظري لكلا الجانبين، ثم يبدأ تنفيذ الطلعات الجوية المشتركة بين الطرفين.





وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك دولا أجنبية حريصة علي تنفيذ التدريبات المشتركة مع مصر لما تتميز به مصر من خبرات قتالية، لافتا إلي أن التدريبات المشتركة تؤدي إلي قدرة قتالية أكبر مما كانت عليه.



