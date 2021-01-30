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أخبار البلد

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لـ الأراضي السعودية

السبت 30/يناير/2021 - 10:08 م
صدى البلد
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ادانت جمهورية مصر العربية استمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة من قِبَل ميليشيا الحوثي، والتي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، كما حاولت استهداف المملكة بطائرة مُفخخة بدون طيار تمكنت القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.


وأكدت مصر مُجددًا دعمها لما تتخذه الشقيقة السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب وداعميه.

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