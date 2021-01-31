محاضرة فنية لموسيماني مع لاعبي الأهلي

وتنطلق محاضرة الفريق الفنية في السابعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت الدوحة؛ «6.20 بتوقيت القاهرة»، وذلك قبل مغادرة مقر الإقامة والتوجه لملعب جامعة قطر؛ استعدادا لخوض مران الأهلي الثاني.





وتشهد المحاضرة عرض ملخصات متنوعة لمباريات الدحيل القطري الأخيرة، وشرح نقاط قوة وضعف الفريق المنافس، وتحفيظ اللاعبين خطة اللعب، ومراجعة كل الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل في افتتاحية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.





المعروف أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.