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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: سيناء مكان للأمل الذي حل محل الألم

الأحد 31/يناير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التعاون بين الهيئة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ممتد، مضيفا أن سيناء ليست مكانا سياحيا فقط ، لكنها مكان للأمل الذي حل محل الألم.


وأوضح ضياء رشوان، خلال كلمة بندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنعقدة اليوم، الأحد، تحت عنوان "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل"، أن الإرهاب ليس مجرد تفجير قنبلة ولكن هدفه ترويع المواطنين وتخويفهم، موضحا أن الأمل حل في سيناء بشكل واضح وأن العمليات الإرهابية تراجعت بشكل واضح، مشيرا إلى أن "سيناء تعيش الآن مرحلة جديدة مختلفة تماما"، موجها التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.


وأكد أن مصطلح سيناء والإرهاب، مصطلح يفتقد تماما إلى الدقة، فالإرهاب في سيناء كان ينحصر في بقعة صغيرة للغاية، موضحا أن الإرهاب هدفه الحقيقي ترويع وتخويف المواطنين، وإثارة الرعب والبلبلة.


وتوجه نقيب الصحفيين، بالتحية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، قائلا: "هو من زراع الأمل بسيناء وسبب في عودة الحياة لطبيعتها".


ويناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، وذلك من خلال الندوة التى يعقدها.


وتناقش الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة، خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.


ويشارك فى الندوة عدد كبير من مراسلى الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين.

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