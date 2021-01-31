ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ قنا: مركز واحد بالمحافظة سيتكلف تطويره 3 مليارات جنيه.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 07:18 م
محافظ قنا
محافظ قنا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،ان مبادرة حياة كريمة الهدف منها خدمة المواطنين الفقراء في جميع ربوع مصر وستقوم المبادرة بتغير حياة المواطنين الاجتماعية بالإضافة إلى التنمية المستدامة التي ستحدث في قرى الجمهورية .

ونوه أشرف داود خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، القري علي مستوي جمهورية مصر ستقوم بتطوير العواصم والمحافظات خلال 3 سنوات مؤكدا ان المبادرة في المرحلة الأولى تستهدف تطوير 1500 قرية في 51 مركز بتكلفة 550 مليار جنية .

وأكد محافظ قنا أن الدولة المصرية تهتم بصعيد مصر اهتماما كبيرا لان الصعيد خلال السنوات السابقة كان مهمشا والان حياة كريمة قامت بتطوير 12 قرية و نعمل على تطوير 32 قرية في المرحلة الأولى مشيرا ان هناك مركز واحد سيتكلف تطويره أكثر من 3 مليارات جنيه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ قنا: مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بالصعيد

الداودي: 33 مليار جنيه حجم الاستثمارات بـ قنا خلال 4 سنوات

مشروعات بـ 300 مليون جنيه.. مبادرة حياة كريمة تغير حياة المواطنين بـ أسوان

بتوجيهات الرئيس.. تطوير 65 قرية من بمحافظة قنا ضمن حياة كريمة

أسوان: مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة ومعيشة ثلثي المحافظة

التضامن تستعرض أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة.. فيديو

ترشيحاتنا

انخفاض الحرارة 6 درجات.. الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر من الأربعاء يصاحبه أمطار ورياح

أوناجم يودع لاعبي الزمالك

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

شقيقان يلقيان بوالدتهما المُسنة في الشارع ببنها

الفئة العمرية الأكثر عرضة لـ الإصابة بـ كورونا .. مدير مستشفى عزل يجيب

طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل