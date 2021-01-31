محافظ قنا: مركز واحد بالمحافظة سيتكلف تطويره 3 مليارات جنيه.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،ان مبادرة حياة كريمة الهدف منها خدمة المواطنين الفقراء في جميع ربوع مصر وستقوم المبادرة بتغير حياة المواطنين الاجتماعية بالإضافة إلى التنمية المستدامة التي ستحدث في قرى الجمهورية . المواطنينالمواطنينبالإضافةإلىقرى





ونوه أشرف داود خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، القري علي مستوي جمهورية مصر ستقوم بتطوير العواصم والمحافظات خلال 3 سنوات مؤكدا ان المبادرة في المرحلة الأولى تستهدف تطوير 1500 قرية في 51 مركز بتكلفة 550 مليار جنية .



