محافظ قنا: مركز واحد بالمحافظة سيتكلف تطويره 3 مليارات جنيه.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،ان مبادرة حياة كريمة الهدف منها خدمة المواطنين الفقراء في جميع ربوع مصر وستقوم المبادرة بتغير حياة المواطنين الاجتماعية بالإضافة إلى التنمية المستدامة التي ستحدث في قرى الجمهورية .
ونوه أشرف داود خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، القري علي مستوي جمهورية مصر ستقوم بتطوير العواصم والمحافظات خلال 3 سنوات مؤكدا ان المبادرة في المرحلة الأولى تستهدف تطوير 1500 قرية في 51 مركز بتكلفة 550 مليار جنية .
وأكد محافظ قنا أن الدولة المصرية تهتم بصعيد مصر اهتماما كبيرا لان الصعيد خلال السنوات السابقة كان مهمشا والان حياة كريمة قامت بتطوير 12 قرية و نعمل على تطوير 32 قرية في المرحلة الأولى مشيرا ان هناك مركز واحد سيتكلف تطويره أكثر من 3 مليارات جنيه .